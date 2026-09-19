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कानपुर: गणपति बाप्पा मोरया के जयकारों से गूंजी पनकी नहर, अबीर-गुलाल उड़ाकर बप्पा को दी विदाई

Himanshu Awasthi

Updated Sat, 19 Sep 2026 04:31 PM IST Updated Sat, 19 Sep 2026 04:31 PM IST

कानपुर के मर्दनपुर पनकी नहर में अमन श्री सार्वजनिक गणेश उत्सव कमेटी की ओर से गणपति विसर्जन श्रद्धा और उल्लास के साथ संपन्न हुआ। भौती स्थित समाधा आश्रम में पूजा-अर्चना के बाद राम जसनानी के नेतृत्व में श्रद्धालु ढोल-नगाड़ों की थाप और बारिश के बीच अबीर-गुलाल उड़ाते हुए बप्पा को विदाई देने पहुंचे। ... और पढ़ें

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