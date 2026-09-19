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कानपुर: मेट्रो निर्माण कार्य में रोड़ा बने अवैध कब्रिस्तान पर गरजा बुलडोजर

Himanshu Awasthi

Updated Sat, 19 Sep 2026 09:19 AM IST Updated Sat, 19 Sep 2026 09:19 AM IST







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बर्रा-छह क्षेत्र में मेट्रो निर्माण कार्य में लंबे समय से बाधा बन रहे अवैध कब्रिस्तान पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। भारी पुलिस बल और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच प्रशासन ने सरकारी जमीन को कब्जामुक्त कराते हुए ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की। ... और पढ़ें

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