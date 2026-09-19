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कानपुर: विनीत मिनोचा हत्याकांड में नया मोड़, आरोपी शालू कोर्ट में दर्ज कराना चाहती है कलमबंद बयान

Himanshu Awasthi

Updated Sat, 19 Sep 2026 03:38 PM IST Updated Sat, 19 Sep 2026 03:38 PM IST







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दवा कारोबारी विनीत मिनोचा हत्याकांड की मुख्य आरोपी शालू ने अदालत में अपना कलमबंद बयान दर्ज कराने के लिए अर्जी दाखिल की है। विवेचक की पुलिस कस्टडी रिमांड पर सुनवाई से पहले आरोपी पक्ष की इस मांग पर अभियोजन ने कड़ी आपत्ति जताई है। ... और पढ़ें

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