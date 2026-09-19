कानपुर हेल्थ: मौसमी बीमारियों का संकट गहराया, डेंगू के तीन और स्वाइन फ्लू का एक नया मामला मिला, दी ये सलाह

स्वास्थ्य विभाग के ताजा आंकड़ों के अनुसार, कानपुर में मौसमी बीमारियों का प्रकोप जारी है। शनिवार को डेंगू के तीन नए मरीज सामने आए, जिससे एक जनवरी 2026 से अब तक कुल डेंगू मरीजों (एनएस1 एलिसा और आईजीएम एलिसा) की संख्या बढ़कर 111 हो गई है। वहीं, एक अगस्त से अब तक एच1एन1 स्वाइन फ्लू का एक नया मामला दर्ज होने से कुल मामलों की संख्या 42 पहुंच गई है।

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अन्य संक्रामक बीमारियों की बात करें, तो एक जनवरी से अब तक मलेरिया के 16, स्क्रब टाइफस के 12, लेप्टोस्पायरोसिस के दो, फाइलेरिया का एक और मेनिंगोकोकल मेनिन्जाइटिस का एक मामला दर्ज किया गया है। आज मलेरिया, चिकनगुनिया, स्क्रब टाइफस और हैजा का कोई नया मरीज नहीं मिला। चिकनगुनिया और हैजा के अब तक शून्य मामले हैं। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को जलभराव से बचने और सतर्कता बरतने की सलाह दी है।