दवा कारोबारी हत्याकांड: शालू कोर्ट में दर्ज कराना चाहती है बयान, अधिवक्ता का दावा- विवेचक ने पेश किया गलत बयान

कानपुर में दवा कारोबारी विनीत मिनोचा हत्याकांड की आरोपी शालू कोर्ट में अपना कलमबंद बयान दर्ज कराना चाहती है। विवेचक की पुलिस कस्टडी रिमांड की अर्जी पर सुनवाई से पहले शालू के अधिवक्ता की ओर से कोर्ट में अर्जी देकर इसकी मांग की गई।

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अभियोजन की ओर से इस पर आपत्ति जताई गई। अभियोजन का कहना था कि पहले रिमांड अर्जी की सुनवाई होनी चाहिए। वहीं, शालू के अधिवक्ता शिवाकांत दीक्षित का कहना था कि शालू कोर्ट में अपना बयान दर्ज कराना चाहती है, क्योंकि विवेचक ने पीसीआर के लिए उसके बयान का जो हवाला दिया है वह सही नहीं है।