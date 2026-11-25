{"_id":"6b07154cfc5070553902a4fa","slug":"video-kanpur-director-of-prosecution-held-a-review-meeting-with-officials-2026-11-25","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: 50 फीसदी गवाही वीसी से कराने की बन रही योजना, अभियोजन निदेशक ने अधिकारियों संग की समीक्षा बैठक","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

मुकदमों की सुनवाई में तेजी लाई जा सके और गवाह भी भयमुक्त वातावरण में गवाही दे सकें इसके लिए सभी 75 जिलों में वीडियो कांफ्रेंसिंग रूम बनाए गए हैं। अब तक 65 से 70 हजार गवाहों को वीसी से परीक्षित कराया जा चुका है। 50 प्रतिशत गवाही वीसी से हो इसके लिए योजनाएं बन रही हैं। यह जानकारी अभियोजन निदेशक ललित मुदगल ने अभियोजन अधिकारियों को समीक्षा बैठक के दौरान दी। अभियोजन निदेशक का पद संभालने के बाद ललित मुदगल का कानपुर में यह पहला दौरा था। अभियोजन निदेशक ने अभियोजन अधिकारियों को आर्थिक अपराधियों के खिलाफ प्रभावी पैरवी करने पर जोर दिया। कहा कि अपराधी आर्थिक लाभ के लिए अपराध करते हैं। नए कानून में अपराधियों के आर्थिक साम्राज्य पर चोट पहुंचाने की व्यवस्था है। अपराध से कमाई संपत्ति जब्त करके अपराध की प्रवृत्ति पर लगाम लगाई जा सकती है। उन्होंने कहा कि जमानत अंतिम निर्णय नहीं होता किसी आरोपी का रिमांड खारिज हो जाने या जमानत हो जाने से चार्जशीट या मुकदमे में उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। अपराध करने पर किसी अभियुक्त की गिरफ्तारी या उसे जेल भेजने से समाज में वह संदेश नहीं जाता जो संदेश अपराधी को सजा होने से जाता है। अपराधी को सजा दिलाने का काम अभियोजन अधिकारी करते हैं। समीक्षा बैठक के दौरान अभियोजन अधिकारियों ने मुकदमों की सुनवाई के दौरान अदालतों में आने वाली समस्याओं को रखा। जिस पर निदेशक ने शासन स्तर पर समस्याओं को दूर करने के लिए प्रभावी कदम उठाने की बात कही। समीक्षा के दौरान कानपुर नगर में अपराधियों को सजा दिलाने, अदालतों में गवाही कराने और जमानतें खारिज कराने संबंधी आंकड़ों को संतोषजनक बताते हुए निदेशक ने अभियोजन अधिकारियों की हौसला अफजाई भी की। बैठक के दौरान प्रभारी संयुक्त निदेशक पवन मिश्रा व कार्यवाहक डीजीसी ओंकार नाथ वर्मा के साथ सभी एडीजीसी, एसपीपी व अभियोजन अधिकारी मौजूद रहे। अभियोजन अधिकारियों की विवेचकों संग होगी संयुक्त कार्यशाला अभियोजन निदेशक ने बताया कि रिमांड संबंधी कागजात व चार्जशीट तैयार करने के दौरान कानूनी कमियों के कारण कई बार अभियोजन अधिकारियों को अदालत में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कमियों का लाभ अपराधियों को मिल जाता है। हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की नई विधि व्यवस्थाओं व नए कानूनों की बारीकियों की जानकारी देने के संबंध में अगले माह थाने के मुंशियों, विवेचकों, अभियोजन अधिकारियों की एक संयुक्त कार्यशाला मंडल स्तर पर आयोजित कराकर कमियों को दूर करने की व्यवस्था की जाएगी।

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