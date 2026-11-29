अपने ही घर में लगे बिजली कनेक्शन की जानकारी और उनसे जुड़े दस्तावेज मांगने पर केस्को ने उपभोक्ता को तीसरा पक्ष बता दिया। आरटीआई में मांगी गई जानकारी करीब एक साल तक नहीं दी। इस मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सूचना आयुक्त स्वतंत्र प्रकाश गुप्त ने केस्को के अधिशासी अभियंता (वाणिज्य प्रथम) पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

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श्यामनगर के डी-ब्लॉक निवासी सीए अजय कुमार गुप्ता ने बताया कि घर पर केस्को ने गलत नाम से बिजली कनेक्शन जारी कर दिया था। उन्होंने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत पूछा। आरोप है कि केस्को ने करीब एक साल बाद आवेदन का जवाब दिया। इसमें कहा गया कि किसी व्यक्ति विशेष से संबंधित जानकारी तीसरे पक्ष को उपलब्ध नहीं कराई जा सकती। अपने ही घर के बिजली कनेक्शन की जानकारी मांगने पर तीसरा पक्ष बताए जाने से असंतुष्ट अजय कुमार गुप्ता ने राज्य सूचना आयोग में अपील की। मामले की सुनवाई में राज्य सूचना आयुक्त ने संबंधित एक्सईएन पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। इसके साथ ही प्रमुख सचिव ऊर्जा को पत्र भेजकर जुर्माने की रकम अधिकारी के वेतन से काटने और तीन माह के भीतर कार्रवाई का साक्ष्य आयोग में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। केस्को ओएसडी देवेंद्र कुमार ने बताया कि मामले में नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी।