मैं हनुमान अंश फिल्म को रामकथा जैसा मानता हूं। भगवत कथाओं की तरह फिल्में ऐसी होनी चाहिए, जिन्हें बच्चे, बुजुर्ग, मम्मी-पापा और पूरा परिवार एक साथ बैठकर देख सकें। यह बात शनिवार को फिल्म में नीम करौली बाबा का किरदार निभाने वाले अभिनेता शोभिनव सत्या ने कही।

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हिंदू आध्यात्मिक एवं सेवा मेले में आए शोभिनव ने अमर उजाला प्रतिनिधि से बातचीत में बताया कि अगली फिल्म के लिए कई लोगों से बातचीत चल रही है। जब उनसे पूछा गया कि अगली फिल्म कैसी होगी, तो मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा कि यह बजरंगबली की इच्छा पर निर्भर है। वह चाहते हैं कि उनकी अगली फिल्म भी हनुमान अंश जैसी हो जिसका पूरा परिवार एक साथ बैठकर आनंद ले सके। उन्होंने कहा कि वह इस फिल्म को हनुमान चालीसा के पाठ जैसा, रामचरितमानस के पाठ जैसा मानते हैं। जैसे राम कथा होती है, भागवत कथा होती है वैसे ही यह फिल्म भी है। इसका उद्देश्य सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि लोगों को भक्ति से जोड़ना है। उन्होंने बजरंगबली के प्रति अपनी आस्था का जिक्र करते हुए कहा कि वे हर किरदार में बाबा का आशीर्वाद चाहते हैं। दर्शकों से अपील करते हुए कहा कि बाबा के किरदार को जितना प्यार दिया, वैसा ही प्यार आगे भी देते रहें।