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रावतपुर गांव निवासी पिंकी (20) करीब डेढ़ महीने से तक रेव मोती मॉल स्थित कपड़े के शोरूम में सेल्स का काम कर रही थी। परिवार में पिता रामबालक, मां सुशीला, चार बहनों रिंकी, सोनी, पूजा में पिंकी दूसरे नंबर की थी। परिजन के अनुसार काम के दौरान उसकी मुलाकात वहां साफ-सफाई करने वाले युवक से हुई। युवक ने खुद को अविवाहित बताकर पिंकी से दोस्ती की। दोनों के बीच बातचीत होने लगी। पिंकी ने 23 नवंबर को शोरूम से नौकरी छोड़ दी थी लेकिन युवक से उसका संपर्क बना हुआ था।आरोप है कि युवक ने पिंकी को नया मोबाइल फोन दिलाने का वादा किया। शनिवार रात करीब 10 बजे उसने घर के नंबर पर फोन कर पिंकी को कुछ दूर बुलाया। इसके बाद उसे बाइक पर बैठाकर अपने साथ ले गया। आरोप है कि इसी दौरान अनुज की पत्नी अपने देवर के साथ पीछे से पहुंच गई। कोकाकोला क्रॉसिंग के पास तीनों के बीच विवाद हुआ। दंपती ने पिंकी का गला दबाने के बाद उसकी हत्या कर दी। हादसा दर्शाने के लिए पिंकी को बस के आगे धक्का दे दिया। युवक ने ही घर में फोन कर सड़क हादसे की जानकारी दी। परिजन जब अस्पताल पहुंचे तो उन्हें पिंकी मृत मिली।