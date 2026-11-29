कानपुर: दोस्त से मिलने निकली युवती की मौत, हत्या का आरोप, परिजनों ने किया हंगामा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Shikha Pandey Updated Sun, 29 Nov 2026 09:33 PM IST
सार
Kanpur News: घटना नजीराबाद स्थित कोकाकोला क्रॉसिंग की है। शादीशुदा दोस्त का कहना है कि युवती की मौत सड़क हादसे में हुई।
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विस्तार
दोस्त के साथ शनिवार रात मोबाइल खरीदने निकली युवती परिजन को हैलट में मृत मिली। परिजन ने युवक और उसकी पत्नी पर पीटने के बाद गला दबाकर रोडवेज बस के आगे फेंककर हत्या करने का आरोप लगाया। वहीं, युवक का कहना है कि युवती की कोकाकोला चौराहे पर रोडवेज बस की टक्कर से मौत हुई है। फिलहाल, पुलिस ने अज्ञात बस चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी दंपती से पूछताछ शुरू की है।
रावतपुर गांव निवासी पिंकी (20) करीब डेढ़ महीने से तक रेव मोती मॉल स्थित कपड़े के शोरूम में सेल्स का काम कर रही थी। परिवार में पिता रामबालक, मां सुशीला, चार बहनों रिंकी, सोनी, पूजा में पिंकी दूसरे नंबर की थी। परिजन के अनुसार काम के दौरान उसकी मुलाकात वहां साफ-सफाई करने वाले युवक से हुई। युवक ने खुद को अविवाहित बताकर पिंकी से दोस्ती की। दोनों के बीच बातचीत होने लगी। पिंकी ने 23 नवंबर को शोरूम से नौकरी छोड़ दी थी लेकिन युवक से उसका संपर्क बना हुआ था।
आरोप है कि युवक ने पिंकी को नया मोबाइल फोन दिलाने का वादा किया। शनिवार रात करीब 10 बजे उसने घर के नंबर पर फोन कर पिंकी को कुछ दूर बुलाया। इसके बाद उसे बाइक पर बैठाकर अपने साथ ले गया। आरोप है कि इसी दौरान अनुज की पत्नी अपने देवर के साथ पीछे से पहुंच गई। कोकाकोला क्रॉसिंग के पास तीनों के बीच विवाद हुआ। दंपती ने पिंकी का गला दबाने के बाद उसकी हत्या कर दी। हादसा दर्शाने के लिए पिंकी को बस के आगे धक्का दे दिया। युवक ने ही घर में फोन कर सड़क हादसे की जानकारी दी। परिजन जब अस्पताल पहुंचे तो उन्हें पिंकी मृत मिली।
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रावतपुर गांव निवासी पिंकी (20) करीब डेढ़ महीने से तक रेव मोती मॉल स्थित कपड़े के शोरूम में सेल्स का काम कर रही थी। परिवार में पिता रामबालक, मां सुशीला, चार बहनों रिंकी, सोनी, पूजा में पिंकी दूसरे नंबर की थी। परिजन के अनुसार काम के दौरान उसकी मुलाकात वहां साफ-सफाई करने वाले युवक से हुई। युवक ने खुद को अविवाहित बताकर पिंकी से दोस्ती की। दोनों के बीच बातचीत होने लगी। पिंकी ने 23 नवंबर को शोरूम से नौकरी छोड़ दी थी लेकिन युवक से उसका संपर्क बना हुआ था।
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आरोप है कि युवक ने पिंकी को नया मोबाइल फोन दिलाने का वादा किया। शनिवार रात करीब 10 बजे उसने घर के नंबर पर फोन कर पिंकी को कुछ दूर बुलाया। इसके बाद उसे बाइक पर बैठाकर अपने साथ ले गया। आरोप है कि इसी दौरान अनुज की पत्नी अपने देवर के साथ पीछे से पहुंच गई। कोकाकोला क्रॉसिंग के पास तीनों के बीच विवाद हुआ। दंपती ने पिंकी का गला दबाने के बाद उसकी हत्या कर दी। हादसा दर्शाने के लिए पिंकी को बस के आगे धक्का दे दिया। युवक ने ही घर में फोन कर सड़क हादसे की जानकारी दी। परिजन जब अस्पताल पहुंचे तो उन्हें पिंकी मृत मिली।
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रविवार सुबह पिंकी के घरवालों ने हत्या का आरोप लगा हंगामा किया। वहीं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पिंकी की कमर की हड्डी टूटी मिली। पसलियां टूटकर दिल और लीवर में घुस गई, जिससे आंतरिक रक्तस्राव से मौत की पुष्टि हुई है। नजीराबाद थाना प्रभारी पवन कुमार सिंह ने बताया कि मामले में सड़क हादसे की प्राथमिकी दर्ज की गई है। पिंकी के परिजन के आरोपों की जांच के लिए दंपती को हिरासत में लिया गया है। कोकाकोला क्रॉसिंग के आसपास के सीसीटीवी कैमरे भी देखे जा रहे हैं ताकि सही घटना सामने आ सके।
एक बार भरोसा कर हमें मंदिर ले जाने दो
हैलट की मोर्चरी से पिंकी का शव रविवार शाम करीब चार बजे पोस्टमार्टम लाया गया। माता-पिता और बहनें, बिना सील किया हुआ शव देखकर बिलखने लगे। सदमे में बड़ी बहन का बार-बार यही कहना था कि छोटी का पोस्टमार्टम न करो... भरोसा करो उसे एक बार मंदिर ले जाने दो, हम सब ठीक कर देंगे।
हैलट की मोर्चरी से पिंकी का शव रविवार शाम करीब चार बजे पोस्टमार्टम लाया गया। माता-पिता और बहनें, बिना सील किया हुआ शव देखकर बिलखने लगे। सदमे में बड़ी बहन का बार-बार यही कहना था कि छोटी का पोस्टमार्टम न करो... भरोसा करो उसे एक बार मंदिर ले जाने दो, हम सब ठीक कर देंगे।