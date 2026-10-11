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कानपुर: 49वां रामलीला का आयोजन, गणेश पूजन से हुई शुरुआत

Shikha Pandey

Updated Sun, 11 Oct 2026 11:24 PM IST Updated Sun, 11 Oct 2026 11:24 PM IST







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कानपुर दक्षिण की चर्चित रामलीला का आगाज रविवार को गणेश पूजन के साथ किया गया। रामलीला का आयोजन साकेत नगर के मनकामनेश्वर पार्क में विगत 49 साल से साकेत नव युवक मंडल द्वारा किया जा रहा है। ... और पढ़ें

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