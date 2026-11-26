कानपुर: हिंदू आध्यात्मिक एवं सेवा मेले का आगाज, धर्म-संस्कृति व सेवा का दिखा संगम, ये कार्यक्रम रहेंगे आकर्षण
Kanpur News: हिंदू आध्यात्मिक एवं सेवा मेला-2026 में पहले दिन वक्ता गोपाल आर्य ने जेन-जी और अल्फा पीढ़ी को पानी व पेड़ों के महत्व के साथ पॉलिथीन के नुकसान समझाए। प्रतिदिन सुबह 10 से रात 10 बजे तक चलने वाले इस मेले में धर्म, संस्कृति और सेवा के छह सूत्रों पर मंथन के साथ गंगा अवतरणम् आरती, श्री वेंकटेश्वर धर्म प्रचार रथ और शाम को कवयित्री अनामिका जैन अंबर का काव्य पाठ आकर्षण का केंद्र रहेगा।
विस्तार
कानपुर में धर्म, अध्यात्म, भारतीय संस्कृति और सामाजिक सेवा की परंपराओं को एक मंच पर लाने के उद्देश्य से पांच दिवसीय हिंदू आध्यात्मिक एवं सेवा मेला-2026 गुरुवार से शुरू हो गया है। हिंदू आध्यात्मिक एवं सेवा संस्थान के बैनर तले मेले का आयोजन बेनाझाबर स्थित बृजेंद्र स्वरूप पार्क में हो रहा है।
मेले के पहले दिन मुख्य वक्ता गोपाल आर्य ने नई पीढ़ी यानी जेन-जी और अल्फा को पानी व पेड़ों की अहमियत समझाने के साथ-साथ पॉलिथीन के नुकसान के प्रति जागरूक किया। मेला प्रतिदिन सुबह 10 से रात 10 बजे तक चलेगा, जिसमें संत-महात्मा, आध्यात्मिक विभूतियां, शिक्षाविद्, सामाजिक कार्यकर्ता और विभिन्न क्षेत्रों की प्रमुख हस्तियां शामिल हो रही हैं।
धर्म, संस्कृति और सेवा के छह सूत्रों पर विशेष जोर
मेले की तैयारियों के तहत विभिन्न समाजों को स्टॉल आवंटित किए गए हैं और परिसर में ढाई हजार लोगों की क्षमता वाला विशाल पंडाल सजाया गया है, जहां गोष्ठियां और वैचारिक मंथन के कार्यक्रम हो रहे हैं। राष्ट्रीय हिंदू आध्यात्मिक एवं सेवा संस्थान के राष्ट्रीय संयोजक गुणवंत सिंह कोठारी ने बताया कि मेले में धर्म, संस्कृति और सेवा के छह सूत्रों पर विशेष जोर दिया जा रहा है। आयोजन की थीम के तहत नई पीढ़ी में संस्कार, परिवार व्यवस्था, सामाजिक समरसता, पर्यावरण संरक्षण और मानवीय मूल्यों के प्रति जागरूकता बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है।
श्री वेंकटेश्वर धर्म प्रचार रथ और गंगा अवतरणम् आरती विशेष आकर्षण
आध्यात्मिक विमर्श के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी मेले में आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। पांच दिवसीय आयोजन के दौरान भजन संध्या, काव्य पाठ, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और अखंड हनुमान चालीसा पाठ होगा। इसके अतिरिक्त तिरुमला तिरुपति देवस्थानम का श्री वेंकटेश्वर धर्म प्रचार रथ और भव्य गंगा अवतरणम् आरती श्रद्धालुओं के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र हैं।
मेले में आज के प्रमुख कार्यक्रम
- सुबह 10 बजे: वृक्ष, गो और तुलसी वंदन कार्यक्रम में मिथिलेश नंदिनी शरण का संत सानिध्य और गोपाल आर्य मुख्य वक्ता।
- दोपहर 12:30 बजे: विशिष्टजन संगोष्ठी में स्वामीनाथन गुरुमूर्ति मुख्य अतिथि।
- शाम चार बजे: सेवा प्रदर्शनी का शुभारंभ और गंगा अवतरणम् आरती, डॉ. कृष्ण गोपाल मुख्य अतिथि।
- शाम साढ़े छह बजे: काव्य पाठ एवं सांस्कृतिक संध्या में कवयित्री अनामिका जैन अंबर प्रस्तुत करेंगी रचनाएं।