कानपुर में धर्म, अध्यात्म, भारतीय संस्कृति और सामाजिक सेवा की परंपराओं को एक मंच पर लाने के उद्देश्य से पांच दिवसीय हिंदू आध्यात्मिक एवं सेवा मेला-2026 गुरुवार से शुरू हो गया है। हिंदू आध्यात्मिक एवं सेवा संस्थान के बैनर तले मेले का आयोजन बेनाझाबर स्थित बृजेंद्र स्वरूप पार्क में हो रहा है।

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मेले के पहले दिन मुख्य वक्ता गोपाल आर्य ने नई पीढ़ी यानी जेन-जी और अल्फा को पानी व पेड़ों की अहमियत समझाने के साथ-साथ पॉलिथीन के नुकसान के प्रति जागरूक किया। मेला प्रतिदिन सुबह 10 से रात 10 बजे तक चलेगा, जिसमें संत-महात्मा, आध्यात्मिक विभूतियां, शिक्षाविद्, सामाजिक कार्यकर्ता और विभिन्न क्षेत्रों की प्रमुख हस्तियां शामिल हो रही हैं।