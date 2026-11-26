कानपुर के हैलट सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में पहली बार आधुनिक तकनीक और एआई (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) की मदद से कूबड़ हटाने की सफल सर्जरी की गई है। सरसौल के शीतलपुर निवासी गोविंद (16) के पैदाइशी कूबड़ और तिरछी रीढ़ को इस जटिल ऑपरेशन के जरिए ठीक किया गया है। खास बात यह रही कि किशोर का यह महंगा इलाज मुख्यमंत्री राहत कोष की सहायता से पूरी तरह निशुल्क किया गया।

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न्यूरोसर्जरी विभागाध्यक्ष डॉ. मनीष सिंह के अनुसार, अस्पताल में काइफ़ोस्कॉलियोसिस की सर्जरी की शुरुआत एक बड़ी उपलब्धि है। यह रीढ़ की हड्डी से जुड़ी सबसे जटिल सर्जरी में से एक मानी जाती है। इस स्थिति में रीढ़ आगे या कूबड़ की तरह असामान्य रूप से झुक जाती है, जिससे ऊपरी पीठ गोल या झुकी हुई दिखाई देती है। गोविंद के मामले में भी उसकी रीढ़ तिरछी थी और कूबड़ पैदाइशी था।