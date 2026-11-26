1 of 5 राधिका अपार्टमेंट अग्निकांड - फोटो : amar ujala







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कानपुर में पटकापुर स्थित राधिका अपार्टमेंट में नामजद आरोपियों पर पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। पुलिस पता करा रही है कि अपार्टमेंट बनाने में किस क्वालिटी की सीमेंट, मौरंग और सरिया का प्रयोग किया गया है। पुलिस की सिफारिश पर केडीए ने आईआईटी को जांच के लिए पत्र लिखा है।

संभावना है कि जल्द ही आईआईटी की टीम बिल्डिंग मटेरियल की जांच करने राधिका अपार्टमेंट पहुंचेगी। पुलिस की ओर से भी केस्को को भी पत्र लिखकर वायरिंग में लगे तारों की क्वालिटी जांचने के लिए कहा गया है। फीलखाना पुलिस का कहना है कि यदि मटेरियल और तारों की क्वालिटी घटिया निकली तो आरोपियों पर धाराएं बढ़ाई जा सकती हैं।

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2 of 5 कानपुर में राधिका अपार्टमेंट में आग के बाद मौके पर जांच के लिए पहुंची पुलिस - फोटो : amar ujala

मोहित ने तीन दिन पहले थाने में किया था सरेंडर

बीती 16 नवंबर को राधिका अपार्टमेंट में भीषण आग लग गई थी। हादसे में दो लोगों की मौत हो गई थी और दो लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। पुलिस ने बिल्डर मोहित तिवारी, सफीक, सरबजीत कौर, मन्नू रहमान और प्यारे खान के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। मोहित ने तीन दिन पहले थाने में सरेंडर किया था। पुलिस बाकी के आरोपियों की तलाश कर रही है।

3 of 5 कानपुर में राधिका अपार्टमेंट में लगी आग - फोटो : amar ujala

मटेरियल की जांच कराने का फैसला किया

एसीपी कोतवाली अमित कुमार पांडे ने बताया कि पुलिस और केडीए की बनी कमेटी ने अपार्टमेंट में लगे मटेरियल की जांच कराने का फैसला किया है। केस्कों से तारों की क्वॉलिटी की जांच कराना भी बेहद जरूरी है। बिल्डिंग मैटीरियल और तारों की क्वॉलिटी यदि घटिया निकली, तो आरोपियों के खिलाफ दर्ज मामले में और धाराएं बढ़ाई जाएंगी।

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4 of 5 कानपुर के पटकापुर के राधिका अपार्टमेंट में लगी आग - फोटो : amar ujala

मन्नू के बैंक खातों की होगी जांच

प्रयागराज के माफिया अतीक के साथ आरोपी मन्नू की तस्वीर वायरल होने के बाद अब वह भी सुर्खियों में बना हुआ है। पुलिस मन्नू के अतीक से 2012 के संबंधों के अलावा उसके बैंक खातों की भी जांच करने की तैयारी है। पुलिस का कहना है कि मुख्य फाइनेंसर मन्नू ही है। लिहाजा देखा जाएगा कि उसके खातों में रुपयों के आने-जाने का स्रोत क्या है।

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