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हिंदू आध्यात्मिक एवं सेवा मेला-2026 में पहले दिन वक्ता गोपाल आर्य ने जेन-जी और अल्फा पीढ़ी को पानी व पेड़ों के महत्व के साथ पॉलिथीन के नुकसान समझाए। प्रतिदिन सुबह 10 से रात 10 बजे तक चलने वाले इस मेले में धर्म, संस्कृति और सेवा के छह सूत्रों पर मंथन के साथ गंगा अवतरणम् आरती, श्री वेंकटेश्वर धर्म प्रचार रथ और शाम को कवयित्री अनामिका जैन अंबर का काव्य पाठ आकर्षण का केंद्र रहेगा।

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