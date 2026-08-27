{"_id":"6a9014ae786ebcad1009be14","slug":"video-sukhnai-river-swells-due-to-torrential-rain-in-jhansi-2026-08-27","type":"video","status":"publish","title_hn":"झांसी में मूसलाधार बारिश से उफनी सुखनई नदी, रिपटों पर आवाजाही बंद","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

झांसी जिले के मऊरानीपुर में पिछले 24 घंटे से जारी मूसलाधार बारिश ने जनजीवन पूरी तरह अस्त-व्यस्त कर दिया है। आसमान से आफत बनकर बरस रही इस बारिश के कारण नगर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। बारिश के चलते नदी-नाले उफान पर हैं और लगातार बढ़ते जलस्तर ने स्थानीय निवासियों की चिंता बढ़ा दी है।

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