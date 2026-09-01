Jhansi News: जलभराव से स्कूलों में हुआ भारी नुकसान

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टोड़ी फतेहपुर। नगर में बीते दिनों हुए जलभराव की चपेट में टोड़ी खास स्थित परिषदीय विद्यालय आ गए। बाढ़ का पानी स्कूलों में भर जाने से शैक्षणिक और अन्य सामान खराब हो गया, जिससे शिक्षण कार्य प्रभावित हुआ। पथराई नदी की तलहटी में स्थित नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय टोड़ी खास पूरी तरह पानी में डूब गया था, जिससे स्कूल में लगा प्रोजेक्टर, स्मार्ट बोर्ड, इन्वर्टर, फर्नीचर, जरूरी दस्तावेज और मध्याह्न भोजन का राशन खराब हो गया। नवीन प्राथमिक विद्यालय टोड़ी खास को भी काफी नुकसान हुआ। प्रधानाचार्य उत्तम सिंह पटेल ने बताया कि पानी से काफी सामग्री खराब हो गई है। संवाद