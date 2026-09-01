-बीडा: एक्टिवेशन क्षेत्र में राजापुर से शुरू होगा भूमि अधिग्रहण

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बीडा में भूमि अर्जन का एक अहम चरण पूरा हो चुका है। शेष भूमि के अधिग्रहण की प्रक्रिया भी तेजी से चल रही है। इस पहल का उद्देश्य क्षेत्र के समग्र औद्योगिक विकास को गति देना है। बीडा में निवेश के लिए देश की कई प्रतिष्ठित कंपनियों ने रुचि दिखाई है।ऑटोमोटिव क्षेत्र में संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड ने रुचि दिखाई है। रक्षा क्षेत्र में बीईएमएल लिमिटेड और राफे एमफाइबर शामिल हैं। तेजी से बिकने वाले उपभोक्ता उत्पाद क्षेत्र में लुई ड्रेफस कंपनी और फेयर एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (लुलु समूह) के अलावा प्रभातम समूह (स्वास्थ्य) और कॉनकॉर और सिद्धार्थ लॉजिस्टिक्स (रसद) ने भी रुचि दिखाई है। सूचना प्रौद्योगिकी/सूचना प्रौद्योगिकी-सक्षम सेवाएं क्षेत्र में सिफी टेक्नोलॉजीज तथा विश्वविद्यालय परिसर क्षेत्र में सतीश चंद्र गोयल चैरिटेबल ट्रस्ट भी संभावित निवेशकों में हैं।एनआईसीडीसी को मुख्य विकासकर्ता के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। सीईओ संजय खत्री ने बताया कि बीडा के नियोजित विकास के लिए मास्टर योजना शासन को अनुमोदन के लिए भेजा जा चुका है। इसके अनुमोदन के बाद विकास गतिविधियों को नियोजित स्वरूप मिलेगा।निवेशकों को मिलेंगी अत्याधुनिक सुविधाएंबीडा के एक्टिवेशन क्षेत्र में आधारभूत और औद्योगिक विकास कार्यों की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। प्रशासनिक, तकनीकी और वैधानिक प्रक्रियाएं समय पर पूरी की जा रही हैं। जल्द ही सड़कों, विद्युत, जलापूर्ति और जल निकासी जैसी आवश्यक सुविधाओं का निर्माण शुरू होगा। इन कार्यों से बीडा में विश्वस्तरीय औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र विकसित होगा। निवेशकों को अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त औद्योगिक वातावरण मिलेगा।