यूपी राज्य स्थानीय ग्रामीण निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग पहुंचा हाथरस

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उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय ग्रामीण निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग ने हाथरस जिले में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक और राजनीतिक पिछड़ेपन की वास्तविक स्थिति का आकलन करने के लिए कलक्ट्रेट सभागार में समीक्षा बैठक की। आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति राम औतार सिंह ने ग्रामीण क्षेत्रों में ओबीसी समुदाय की जमीनी स्थिति का जायजा लिया।

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