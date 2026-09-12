हाथरस: खेत पर चारा काटने गई युवती लापता, पिता ने जताई अनहोनी की आशंका, तीन पर रिपोर्ट दर्ज

मुरसान क्षेत्र के एक गांव से 20 वर्षीय युवती के लापता होने के मामले में पुलिस ने तीन लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। पुलिस युवती की तलाश में जुट गई है।

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युवती के पिता का आरोप है कि 8 सितंबर की सुबह करीब 10 बजे खेत पर चारा काटने गई बेटी को अमित तोमर बहलाकर ले गया। इसमें राहुल बघेल और जितेंद्र बघेल के भी शामिल होने का आरोप लगाया है। तलाश के बावजूद युवती का सुराग नहीं लगा है।पिता ने अनहोनी की आशंका जताते हुए बेटी की सकुशल खोजने की मांग की है। कोतवाली प्रभारी गिरीशचंद्र गौतम ने बताया कि तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर युवती की तलाश की जा रही है।