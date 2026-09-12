हाथरस: खेत पर चारा काटने गई युवती लापता, पिता ने जताई अनहोनी की आशंका, तीन पर रिपोर्ट दर्ज
अमर उजाला नेटवर्क, हाथरस Published by: Chaman Kumar Sharma Updated Sat, 12 Sep 2026 05:51 PM IST
सार
युवती खेत पर चारा काटने गई। आरोप है कि युवती को आरोपी बहलाकर ले गया। इसमें अन्य के भी शामिल होने का आरोप लगाया है। तलाश के बावजूद युवती का सुराग नहीं लगा है।
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विस्तार
मुरसान क्षेत्र के एक गांव से 20 वर्षीय युवती के लापता होने के मामले में पुलिस ने तीन लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। पुलिस युवती की तलाश में जुट गई है।
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युवती के पिता का आरोप है कि 8 सितंबर की सुबह करीब 10 बजे खेत पर चारा काटने गई बेटी को अमित तोमर बहलाकर ले गया। इसमें राहुल बघेल और जितेंद्र बघेल के भी शामिल होने का आरोप लगाया है। तलाश के बावजूद युवती का सुराग नहीं लगा है।
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पिता ने अनहोनी की आशंका जताते हुए बेटी की सकुशल खोजने की मांग की है। कोतवाली प्रभारी गिरीशचंद्र गौतम ने बताया कि तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर युवती की तलाश की जा रही है।
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