हाथरस: कैंसर से परेशान होकर पीड़ित ने ट्रेन से कटकर दी जान, परिवार के सामने गंभीर संकट, छाया मातम

सिकंदराराऊ क्षेत्र में गांव अगसौली के निकट शुक्रवार को रेलवे ट्रैक पर गांव खेड़िया टप्पा निवासी 50 वर्षीय होशियार सिंह पुत्र रामप्रसाद का शव पड़ा मिला। वह आंतों के कैंसर से पीड़ित थे। परिजनों ने बीमारी से परेशान होकर ट्रेन से कटकर आत्महत्या करने की आशंका जताई है। घटना के बाद मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। रेलवे पुलिस ने शव की शिनाख्त कराकर उसे कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मौत की सूचना मिलते ही परिजनों में चीख-पुकार मच गई।

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मृतक के भाई मोर मुकुट ने बताया कि होशियार सिंह दिल्ली में मजदूरी करते थे और कुछ समय से गांव आए हुए थे। बृहस्पतिवार रात वह घर से निकले थे, लेकिन वापस नहीं लौटे। उन्होंने आशंका जताई है कि बीमारी से परेशान होकर उन्होंने यह कदम उठाया है। पुलिस ने पंचनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। विज्ञापन



होशियार के दो बेटी और एक बेटा है। परिवार के भरण-पोषण की पूरी जिम्मेदारी होशियार पर थी, लेकिन अब उनके जाने के बाद परिवार के सामने गंभीर संकट खड़ा हो गया है। पत्नी और बच्चों का रो-रोकर बुरा हाल है। मृतक के भाई मोर मुकुट ने बताया कि होशियार सिंह दिल्ली में मजदूरी करते थे और कुछ समय से गांव आए हुए थे। बृहस्पतिवार रात वह घर से निकले थे, लेकिन वापस नहीं लौटे। उन्होंने आशंका जताई है कि बीमारी से परेशान होकर उन्होंने यह कदम उठाया है। पुलिस ने पंचनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।होशियार के दो बेटी और एक बेटा है। परिवार के भरण-पोषण की पूरी जिम्मेदारी होशियार पर थी, लेकिन अब उनके जाने के बाद परिवार के सामने गंभीर संकट खड़ा हो गया है। पत्नी और बच्चों का रो-रोकर बुरा हाल है।

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