{"_id":"6aae76ccecf3b8c1e40ab8ef","slug":"video-sathabtha-jalsara-maraga-para-sakarapaya-na-bika-ma-mara-takakara-2026-09-19","type":"video","status":"publish","title_hn":"सादाबाद जलेसर मार्ग पर स्कॉर्पियो ने बाइक में मारी टक्कर","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

सादाबाद जलेसर मार्ग पर स्थित बालाजी फ्यूल पंप के सामने सड़क हादसा हुआ। सादाबाद थाना अंतर्गत गांव वेदई निवासी आनंद अपनी मां गुड्डी देवी एवं बहन पिंकी के साथ जात करके वापस गांव लौट रहे थे। वह तीनों बालाजी फ्यूल पंप से पेट्रोल भरवा कर जैसे ही मुख मार्ग पर आए तो सादाबाद से आ रही एक स्कॉर्पियो गाड़ी में उनको बुरी तरह से टक्कर मार दी जिससे वह तीनों बुरी तरह से घायल हो गए।

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