Hathras News: आज खास
संवाद न्यूज एजेंसी, हाथरस Updated Sat, 19 Sep 2026 02:12 AM IST
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- खेल स्टेडियम : सीनियर महिला बॉक्सिंग का जिला स्तरीय ट्रायल दोपहर 2 बजे।
- सासनी : कस्बा के हरी नगर में भागवत कथा दोपहर 12 बजे।
- सासनी : श्रीराधाकृष्ण मंदिर से लाडली जी की शोभायात्रा शाम 4 बजे।
- नगला गूलर (तसींगा) : शिव मंदिर पर श्रीमद् भागवत कथा दोपहर 12 बजे।
- सिकंदराराऊ : मंडी गांधीगंज स्थित भोले बाबा मंदिर पर राधा अष्टमी पर विभिन्न कार्यक्रम शाम 6 बजे।
-सिकंदराराऊ : नगर के मोहल्ला बगिया बारहसैनी स्थित राधाकृष्ण मंदिर पर राधा अष्टमी पर्व पर नृत्य प्रतियोगिता शाम 6 बजे।
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- सासनी : कस्बा के हरी नगर में भागवत कथा दोपहर 12 बजे।
- सासनी : श्रीराधाकृष्ण मंदिर से लाडली जी की शोभायात्रा शाम 4 बजे।
- नगला गूलर (तसींगा) : शिव मंदिर पर श्रीमद् भागवत कथा दोपहर 12 बजे।
- सिकंदराराऊ : मंडी गांधीगंज स्थित भोले बाबा मंदिर पर राधा अष्टमी पर विभिन्न कार्यक्रम शाम 6 बजे।
-सिकंदराराऊ : नगर के मोहल्ला बगिया बारहसैनी स्थित राधाकृष्ण मंदिर पर राधा अष्टमी पर्व पर नृत्य प्रतियोगिता शाम 6 बजे।