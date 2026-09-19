फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hathras News ›   Hathras Dauji Maharaj Mela Rajasthani Khatti Meethi Toffee Anardana Goli

हाथरस मेला दाऊजी महाराज: खट्टी-मीठी टॉफी व अनारदाना का स्वाद, राजस्थानी स्वाद का तड़का, पाचक चूरन-कैंडी की धूम

Sat, 19 Sep 2026 04:01 PM IST
Chaman Kumar Sharma अमर उजाला नेटवर्क, हाथरस
अमर उजाला नेटवर्क, हाथरस Published by: Chaman Kumar Sharma Updated Sat, 19 Sep 2026 04:01 PM IST
सार

हाथरस के श्रीदाऊजी महाराज मेले में इस बार बच्चों के खिलौनों से ज्यादा राजस्थान की फर्म के खट्टी-मीठी टॉफी और पाचक चूरन के स्टॉलों पर भीड़ उमड़ रही है, मेले में लगे दो स्टॉलों पर भीलवाड़ा की प्रसिद्ध टॉफियां, अनारदाना गोली, मीठा-सूखा आंवला कैंडी, हींग गोली, इमली लड्डू, जामुन शॉट्स और मैंगो बाइट्स कांच के जार में सजाकर किलो के हिसाब से बेची जा रही हैं।

विज्ञापन
Hathras Dauji Maharaj Mela Rajasthani Khatti Meethi Toffee Anardana Goli
भीलवाड़ा से आई दुकान पर टॉफी, चूरन की खरीदारी करते ग्राहक - फोटो : संवाद

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

हाथरस के मेला श्रीदाऊजी महाराज में इस बार राजस्थान की प्रसिद्ध फर्म द्वारा लगाए गए दो विशेष स्टॉल पर इन दिनों भीलवाड़ा की खट्टी-मीठी टॉफियों, पारंपरिक पाचक चूरन, अनारदाना गोली और मीठे आंवले की जबर्दस्त बिक्री हो रही है। मेले में अक्सर बच्चों की पहली पसंद खिलौने होते थे, लेकिन इस बार हर उम्र के लोग इन काउंटरों पर पहुंचकर इनका स्वाद ले रहे हैं।

विज्ञापन


मेला परिसर में लगे दोनों स्टॉलों पर दर्जनों प्रकार की वैरायटी कांच व पारदर्शी जार में सजाकर रखी गई हैं। इनमें चटपटा अनारदाना, मीठा व सूखा आंवला कैंडी, हींग गोली, इमली लड्डू, जामुन शॉट्स, मैंगो बाइट्स और पुराने दौर की खट्टी-मीठी टॉफियां शामिल हैं। ग्राहक अपनी पसंद के अनुसार अलग-अलग स्वादों को मिलाकर एक ही पैकेट में वजन किलो के हिसाब से खरीद रहे हैं।
विज्ञापन


दाम किफायती होने और एक साथ कई तरह के घरेलू व पाचक स्वाद मिलने के कारण यहां खरीदारी के लिए ग्राहकों की लंबी कतारें देखी जा रही हैं। दुकानदारों के अनुसार लोग अब केमिकल युक्त मिठाइयों और जंक फूड के बजाय पारंपरिक पाचक उत्पादों को प्राथमिकता दे रहे हैं। खासकर भोजन के बाद माउथ फ्रेशनर के रूप में इस्तेमाल होने वाले अनारदाना और विटामिन-सी से भरपूर मीठे आंवले की मांग सबसे अधिक है। महिलाएं और बुजुर्ग अपने घरेलू उपयोग के लिए आधा-आधा किलो के पैक बनवा रहे हैं, तो वहीं बच्चे रंग-बिरंगी फ्रूट कैंडी और टॉफियों के पैकेट ले रहे हैं।

विज्ञापन
विज्ञापन

ग्राहक अपनी मर्जी से सभी वैरायटी को थोड़ा-थोड़ा मिलाकर आधा किलो या एक किलो का पैक बनवा सकते है। इस बार मेले में खिलौनों से ज्यादा लोग हमारे स्टॉल पर रुक रहे हैं और स्वाद चखने के बाद खुशी-खुशी खरीदारी कर रहे हैं।-मोहम्मद यासीन निवासी हरदोई


बच्चों के लिए संतरा, कच्चा आम और इमली फ्लेवर की टॉफियां खूब बिक रही हैं। शाम के समय तो काउंटर पर पैर रखने की जगह नहीं मिलती। मेले की शुरुआत से ही हमें उम्मीद से कहीं बेहतर रिस्पॉन्स मिला है।-अंकुर कुमार निवासी कानपुर

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed