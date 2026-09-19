हाथरस: सादाबाद-जलेसर मार्ग पर दो सड़क दुर्घटनाएं, दो मासूमों सहित छह लोग घायल, तीन रेफर

सहपऊ क्षेत्र में शनिवार दोपहर सादाबाद जलेसर मार्ग पर दो अलग-अलग सड़क दुर्घटनाएं हुईं। इन घटनाओं में दो मासूम बच्चों सहित कुल छह लोग घायल हो गए। घायलों में से एक व्यक्ति को आगरा और दो अन्य को गंभीर हालत में हाथरस रेफर किया गया है।

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पहली दुर्घटना सादाबाद जलेसर मार्ग पर बालाजी फ्यूल पंप के सामने हुई। लगभग 11:00 बजे, गांव वेदई निवासी आनंद अपनी मां गुड्डी देवी और बहन पिंकी के साथ जलेसर से लौट रहे थे। पेट्रोल भरवाकर मुख्य मार्ग पर आते ही सादाबाद से आ रही एक स्कॉर्पियो गाड़ी ने उन्हें टक्कर मार दी। तीनों बुरी तरह से घायल हो गए। राहगीरों और पुलिस ने उन्हें सीएचसी में भर्ती कराया। चिकित्सकों ने आनंद और गुड्डी देवी को गंभीर हालत में हाथरस रेफर कर दिया।दूसरी दुर्घटना करीब 11:30 बजे महरारा चौराहा के आगे पड़ने वाले मोड़ पर हुई। इस घटना में जनपद मथुरा के गांव दासी निवासी तेज प्रताप, उनकी बहन मनीषा और दो मासूम बच्चियां घायल हुईं। अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी थी। तेज प्रताप की पांच वर्षीय पुत्री रूबी और मनीषा की पांच वर्षीय पुत्री जानवी भी चोटिल हुईं। तेज प्रताप की हालत अधिक गंभीर होने पर उन्हें आगरा रेफर किया गया।