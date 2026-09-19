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हाथरस: सादाबाद-जलेसर मार्ग पर दो सड़क दुर्घटनाएं, दो मासूमों सहित छह लोग घायल, तीन रेफर

Sat, 19 Sep 2026 02:10 PM IST
Chaman Kumar Sharma अमर उजाला नेटवर्क, हाथरस
अमर उजाला नेटवर्क, हाथरस Published by: Chaman Kumar Sharma Updated Sat, 19 Sep 2026 02:10 PM IST
सार

बालाजी फ्यूल पंप के सामने हुई। लगभग 11:00 बजे, गांव वेदई निवासी आनंद अपनी मां गुड्डी देवी और बहन पिंकी के साथ जलेसर से लौट रहे थे। पेट्रोल भरवाकर मुख्य मार्ग पर आते ही सादाबाद से आ रही एक स्कॉर्पियो गाड़ी ने उन्हें टक्कर मार दी।

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Two road accidents on Sadabad-Jalesar road Hathras
बाइक को टक्कर मारती कार - फोटो : वीडियो ग्रैब

विस्तार
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सहपऊ क्षेत्र में शनिवार दोपहर सादाबाद जलेसर मार्ग पर दो अलग-अलग सड़क दुर्घटनाएं हुईं। इन घटनाओं में दो मासूम बच्चों सहित कुल छह लोग घायल हो गए। घायलों में से एक व्यक्ति को आगरा और दो अन्य को गंभीर हालत में हाथरस रेफर किया गया है।

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पहली दुर्घटना सादाबाद जलेसर मार्ग पर बालाजी फ्यूल पंप के सामने हुई। लगभग 11:00 बजे, गांव वेदई निवासी आनंद अपनी मां गुड्डी देवी और बहन पिंकी के साथ जलेसर से लौट रहे थे। पेट्रोल भरवाकर मुख्य मार्ग पर आते ही सादाबाद से आ रही एक स्कॉर्पियो गाड़ी ने उन्हें टक्कर मार दी। तीनों बुरी तरह से घायल हो गए। राहगीरों और पुलिस ने उन्हें सीएचसी में भर्ती कराया। चिकित्सकों ने आनंद और गुड्डी देवी को गंभीर हालत में हाथरस रेफर कर दिया।
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दूसरी दुर्घटना करीब 11:30 बजे महरारा चौराहा के आगे पड़ने वाले मोड़ पर हुई। इस घटना में जनपद मथुरा के गांव दासी निवासी तेज प्रताप, उनकी बहन मनीषा और दो मासूम बच्चियां घायल हुईं। अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी थी। तेज प्रताप की पांच वर्षीय पुत्री रूबी और मनीषा की पांच वर्षीय पुत्री जानवी भी चोटिल हुईं। तेज प्रताप की हालत अधिक गंभीर होने पर उन्हें आगरा रेफर किया गया।

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पहली दुर्घटना का विवरण
यह दुर्घटना सादाबाद जलेसर मार्ग पर बालाजी फ्यूल पंप के सामने हुई। गांव वेदई निवासी आनंद, उनकी मां गुड्डी देवी और बहन पिंकी जलेसर से लौट रहे थे। लगभग 11:00 बजे, पेट्रोल भरवाकर सड़क पर आते ही एक स्कॉर्पियो ने उन्हें टक्कर मार दी। तीनों घायलों को सीएचसी में भर्ती कराया गया, जिनमें से आनंद और गुड्डी देवी को हाथरस रेफर किया गया।

दूसरी दुर्घटना और पुलिस की जांच
दूसरी दुर्घटना सादाबाद जलेसर मार्ग पर महरारा चौराहा के आगे मोड़ पर हुई। इसमें बाइक सवार तेज प्रताप, उनकी बहन मनीषा और दो बच्चियां घायल हुईं, जिनमें पांच वर्षीय रूबी और जानवी शामिल थीं। तेज प्रताप को गंभीर हालत में आगरा रेफर किया गया। कोतवाली प्रभारी मयंक चौधरी ने बताया कि दोनों दुर्घटनाओं की जांच की जा रही है, लेकिन अभी तक कोई लिखित शिकायत नहीं मिली है।

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