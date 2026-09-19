Hathras News: यू ट्यूबर बेटी व मां के बाद पिता की भी मौत, अस्पताल में हंगामा व मारपीट

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गौरतलब है कि 25 अगस्त को उज्जैन जाते समय हुए हादसे में श्याम बाबू की इंस्टाग्राम फेम बेटी छवि व पत्नी सारिका की मौत हो गई थी। हादसे में श्यामबाबू लाल (49) के फेफड़े फट गए थे। सिर व हाथ-पैरों में गंभीर चोट थी। बेटे किशन वार्ष्णेय ने बताया कि 25 अगस्त से उनका उज्जैन में उपचार चल रहा था।परिजनों ने बताया कि उनके फूड पाइप डला हुआ था। हालत स्थिर होने पर वे उन्हें सोमवार को अलीगढ़ ले आए थे। वहां उन्हें नौरंगाबाद स्थित अशोक मेमोरियल सुख सागर अस्पताल में भर्ती कराया था। किशन के अनुसार शुक्रवार को उनके हाथ का ऑपरेशन होना था। सभी जांच हो चुकी थीं। श्यामबाबू को खाने में फूड पाइप के जरिये तरल भोजन दिया जाता था।शुक्रवार की दोपहर करीब 12 बजे नर्स उन्हें खाना खिला रही थी। किशन व उनके साले लोकेश का आरोप है कि भोजन पाइप में फंस गया। ऑक्सीजन न मिलने से उनके अंगों ने काम बंद कर दिया और आधा घंटे में उनकी मौत हो गई। किशन के अनुसार उन्होंने स्टाफ से चिकित्सक को बुलाने के लिए कहा था, लेकिन कोई समय से नहीं आया।मौत के बाद परिजनों का सब्र जवाब दे गया। आरोप है कि कहासुनी के दौरान स्टाफ ने किशन व लोकेश से मारपीट कर दी, जिसमें किशन के हाथ में चोट आई। मौके पर जब रिश्तेदार व परिवार के अन्य लोग पहुंचे तो हंगामा खड़ा हो गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामला शांत कराया। किशन के साले लोकेश ने अस्पताल के चिकित्सक व स्टाफ के खिलाफ तहरीर दी है।पोस्टमार्टम के बाद शुक्रवार देर शाम गांव पहुंचा। इससे पहले ही गांव का बाजार बंद हो गया था। कस्बे के व्यापारी श्यामबाबू के घर पर एकत्रित हुए। शव आते ही परिवार में चीख-पुकार मच गई। परिवार में लगातार तीसरी मौत से गांव में शोक छाया है। बहन व मां के बाद पिता को खोने से किशन बदहवास हो गए और रोते-रोते कई बार बेहोश हो गए। परिवार में अब किशन, उनकी पत्नी व दो साल का मासूम बेटा अकेले रह गए हैं।हादसे के समय ये थे गाड़ी मेंउज्जैन दर्शन करने जाते समय गाड़ी में यूट्यूबर छवि वार्ष्णेय (22), उनकी मां सरिता (47), पिता श्यामबाबू लाल (49), श्यामबाबू के समधी सूरजपाल (53) निवासी मुरवार गोंडा (अलीगढ़) व चालक सचिन (30) थे। हादसे में छवि व उनकी मां की मौके पर ही मौत हो गई थी।