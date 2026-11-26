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पीएम नरेंद्र मोदी की पत्नी जशोदाबेन मोदी सादाबाद में वैवाहिक समारोह में हुईं शामिल

Chaman Kumar Sharma

Updated Thu, 26 Nov 2026 10:30 PM IST Updated Thu, 26 Nov 2026 10:30 PM IST







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सादाबाद में गुरुवार शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पत्नी जशोदाबेन मोदी ऊंचागांव पहुंचीं। वह भाजपा नेता सत्यप्रिय आर्य के भतीजे प्रियव्रत आर्य के वैवाहिक समारोह में शामिल हुई। आर्य परिवार ने उनका स्वागत और सम्मान किया। जशोदाबेन ने दूल्हे को सुखद वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद दिया और परिवार को शुभकामनाएं दीं। ... और पढ़ें

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