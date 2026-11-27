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नर्सिंग होम के खिलाफ डाली गई रिट पर हाईकोर्ट ने पूछा था कि अल्ट्रासाउंड करने वाला व्यक्ति योग्य था या नहीं। जब टीम जांच करने पहुंची तो उन्हें खामियां मिलीं। नयाबांस, तरफरा निवासी शिवम उपाध्याय का आरोप है कि उनकी पत्नी गौरी उपाध्याय के उपचार में लापरवाही बरती गई।पांच अल्ट्रासाउंड के बाद भी भ्रूण में किसी दोष की जानकारी नहीं दी गई, जबकि लेवल-टू स्केन में इसका पता लग जाना चाहिए था। जन्म के बाद भी बच्चे को स्वस्थ बताया गया, लेकिन जब तबीयत खराब हुई तो दिल की जन्मजात बीमारी का पता चला। परिजनों का कहना है कि बच्चे के इलाज पर अब तक करीब 25 लाख रुपये खर्च हो चुके हैं।लंबे समय तक ठोस कार्रवाई न होने पर पीड़ित पक्ष ने 10 अक्तूबर को हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। 22 अक्तूबर की सुनवाई में हाईकोर्ट ने अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता (एसीएससी) को निर्देश दिए थे कि जांच के जरिये यह स्पष्ट किया जाए कि संबंधित महिला का अल्ट्रासाउंड करने वाला व्यक्ति योग्य रेडियोलॉजिस्ट था या नहीं।13 नवंबर की सुनवाई के दौरान पीठ ने पूरक शपथपत्र रिकॉर्ड पर लिया और अगली सुनवाई के लिए 26 नवंबर की तिथि तय की। सुनवाई से दो दिन पहले मंगलवार शाम एसडीएम सदर के नेतृत्व में टीम ने गुलाटी अल्ट्रासाउंड केंद्र का निरीक्षण किया।यहां टीम को खामियां मिली, जिन्हें नोट करते हुए केंद्र को सील कर दिया गया। इस कार्रवाई की जानकारी न्यायालय को दी गई है। इधर, याचिकाकर्ता गौरी उपाध्याय के पति शिवम ने बताया कि उनके अधिवक्ता का स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण वे न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सके। अगली तारीख पर वे अपना पक्ष रखेंगे।