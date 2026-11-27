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- कलेक्ट्रेट सभागार : राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ चुनाव व्यय के संबंध में बैठक शाम 4.30 बजे।

- सहपऊ : गांव नगला मौजी में ग्राम चौपाल का आयोजन सुबह 11 बजे।

- सासनी : गंगा महारानी मंदिर से प्रभात फेरी सुबह 6 बजे।

- सादाबाद : रघुनाथ सिंह इंटर कॉलेज सलेमपुर में रोजगार मेले का आयोजन सुबह 10 बजे।