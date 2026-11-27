Hathras News: आज खास
संवाद न्यूज एजेंसी, हाथरस Updated Fri, 27 Nov 2026 01:46 AM IST
विज्ञापन
- सादाबाद : रघुनाथ सिंह इंटर कॉलेज सलेमपुर में रोजगार मेले का आयोजन सुबह 10 बजे।
- कलेक्ट्रेट सभागार : राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ चुनाव व्यय के संबंध में बैठक शाम 4.30 बजे।
- सहपऊ : गांव नगला मौजी में ग्राम चौपाल का आयोजन सुबह 11 बजे।
- सासनी : गंगा महारानी मंदिर से प्रभात फेरी सुबह 6 बजे।
विज्ञापन
- कलेक्ट्रेट सभागार : राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ चुनाव व्यय के संबंध में बैठक शाम 4.30 बजे।
- सहपऊ : गांव नगला मौजी में ग्राम चौपाल का आयोजन सुबह 11 बजे।
- सासनी : गंगा महारानी मंदिर से प्रभात फेरी सुबह 6 बजे।