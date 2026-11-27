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सूचना मिलने पर कोतवाली पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर छानबीन शुरू कर दी है। सिकंदराराऊ के मोहल्ला सराय निवासी तालिब और शीलेश मैजिक लोडर वाहन में हल्दीराम कंपनी की नमकीन लादकर हसायन कस्बे के बाजार स्थित व्यापारी अनुज अग्रवाल की दुकान पर माल उतारने आए थे। माल उतारने और भुगतान लेने के बाद दोनों शाम करीब छह बजे वापस सिकंदराराऊ लौट रहे थे।बताया जा रहा है कि जब उनका लोडर हसायन कस्बे के बाहरी इलाके में सिकंदराराऊ मार्ग स्थित एक मुर्गी फार्म के निकट पहुंचा, तभी पीछे से आ रही एक स्प्लेंडर बाइक पर सवार चार अज्ञात युवकों ने उनका पीछा किया। बदमाशों ने ओवरटेक कर लोडर को जबरन रुकवा लिया और दोनों को वाहन से नीचे उतारकर गाली-गलौज करते हुए मारपीट शुरू कर दी।इसके बाद बदमाश व्यापारियों से वसूली गई डेढ़ लाख रुपये की नकदी और मोबाइल फोन छीनकर फरार हो गए। पीड़ितों ने घटना की सूचना हसायन कोतवाली पुलिस को दी। लूटपाट और मारपीट की खबर मिलते ही पुलिस बल मौके पर पहुंच गया और पीड़ितों से घटना की जानकारी ली। पुलिस आसपास के रास्तों पर बदमाशों की तलाश में जुटी है। कोतवाली प्रभारी वीरेंद्र प्रताप गिरी का कहना है कि मामला संदिग्ध प्रतीत हो रहा है। अभी तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। मामले की जांच कराई जा रही है।