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परिजन उसे तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सादाबाद लेकर पहुंचे। चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के आगरा रेफर कर दिया। गांव धनौली निवासी मुशर्रफ की तीन वर्षीय बेटी मायरा बृहस्पतिवार सुबह करीब 10 बजे घर की छत पर अन्य बच्चों के साथ खेल रही थी।इस दौरान अचानक बंदरों का झुंड छत पर आ गया। बंदरों को देखकर बच्चे घबरा गए और इधर-उधर भागने लगे। इसी बीच मायरा भी डरकर भागने लगी और असंतुलित होकर जाल से नीचे गिर गई। परिजन मौके पर पहुंचे और उसे उपचार के लिए सीएचसी ले गए। चिकित्सकों के अनुसार बच्ची के सिर और चेहरे पर चोटें आई हैं। प्राथमिक उपचार के बाद उसकी स्थिति को देखते हुए उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। हादसे के बाद परिवार के लोग परेशान नजर आए। संवाद