12 साल की प्रियंका को जब होश आया तो स्वास्थ्यकर्मी दंपती के संबंध में बात कर रहे थे। इससे सुनकर प्रियंका चीखने और रोने लगी तो परिजनों ने यह कहकर उसे चुप कराने का प्रयास किया उसके माता-पिता ठीक हैं। उनका इलाज चल रहा है।

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अलीगढ़-आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर सासनी क्षेत्र में हुए हादसे में दिल्ली के जहांगीरपुरी निवासी दंपती ओमकार (40) और उनकी पत्नी विनीता (36) की जान चली गई। उनकी बेटी प्रियंका और बेटे 11 साल के लक्ष्य का जेएन मेडिकल में इलाज चल रहा है। प्रियंका के काफी चोट लगी थी, लेकिन वह बोल रही थी। उसका कहना था कि पहले माता-पिता ने बल्लभगढ़ के रास्ते मथुरा और इसके बाद हाथरस जाने की योजना बनाई थी। ट्रेन से अलीगढ़ आने के बाद बस न मिलने के कारण वह ऑटो से जा रहे थे।उसने बताया कि हादसे के बाद उसके माता-पिता बेसुध हो गए। वे और उनका भाई लक्ष्य खून से लथपथ हो गया था। तभी उसने अपने माता-पिता के संबंध में स्वास्थ्यकर्मियों के बीच चल रही बात सुनी। मामा व अन्य परिजनों के समझाने और स्वास्थ्यकर्मियों के इंजेक्शन देने के बाद वह सो गई। प्रियंका के मामा सूरज ने बताया कि उनके बहनोई ओमकार एक ट्रैक सूट व स्पोर्ट्स के कपड़े बनाने वाली कंपनी में काम करते थे।बृहस्पतिवार को वह परिवार के साथ पहले मेट्रो से दिल्ली रेलवे स्टेशन आए थे। इसके बाद वह ट्रेन से अलीगढ़ आए थे। ओमकार अपनी भतीजी काजल की शादी में शामिल होने परिवार के साथ अलीगढ़ से ऑटो में सवार होकर हाथरस जा रहे थे। इस दौरान हादसे में उनकी बहन का दुनिया उजड़ गई।