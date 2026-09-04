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हाथरस के लहरा बाईपास पर श्री बांके बिहारी मंदिर में मेला, लगी श्रद्धालुओं की भीड़

Chaman Kumar Sharma

Updated Fri, 04 Sep 2026 11:26 PM IST Updated Fri, 04 Sep 2026 11:26 PM IST







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हाथरस के लहरा बाईपास पर बांके बिहारी मंदिर में मेला लगा हुआ है, वहां श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रही। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर मंदिर में दर्शन करने वालों का तांता लगा रहा। ... और पढ़ें

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