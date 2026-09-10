हाथरस: गुजरात की यात्रा करने वालों को मिलेगी राहत, लालकुआं-राजकोट एक्सप्रेस अब 29 नवंबर तक चलेगी
अमर उजाला नेटवर्क, हाथरस Published by: Chaman Kumar Sharma Updated Thu, 10 Sep 2026 10:23 AM IST
सार
हाथरस से राजकोट जाने वाले यात्रियों के लिए यह ट्रेन बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि मथुरा जंक्शन से भी राजकोट के लिए सीमित संख्या में ही ट्रेनें संचालित होती हैं। ऐसे में इस ट्रेन की संचालन अवधि के विस्तार से यात्रियों को सीधा लाभ मिलेगा।
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विस्तार
पूर्वोत्तर रेलवे ने साप्ताहिक लालकुआं-राजकोट एक्सप्रेस के संचालन की अवधि बढ़ाकर अब 29 नवंबर तक कर दी है। इससे हाथरस सिटी सहित ब्रज क्षेत्र के अन्य स्टेशनों से गुजरात की यात्रा करने वाले यात्रियों को काफी राहत मिलेगी।
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पूर्वाेत्तर रेलवे के इज्ज्तनगर मंडल के जनसंपर्क अधिकारी सफदर हुसैन ने बताया कि इस ट्रेन से हाथरस सिटी स्टेशन से औसतन 25 यात्री आरक्षण कराकर राजकोट और मार्ग के अन्य प्रमुख स्टेशनों तक सफर करते हैं। संचालन अवधि बढ़ने से त्योहारों और विवाह सीजन में यात्रियों को सीट उपलब्ध होने की संभावना बढ़ेगी।
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हाथरस से राजकोट जाने वाले यात्रियों के लिए यह ट्रेन बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि मथुरा जंक्शन से भी राजकोट के लिए सीमित संख्या में ही ट्रेनें संचालित होती हैं। ऐसे में इस ट्रेन की संचालन अवधि के विस्तार से पश्चिमी उत्तर प्रदेश और गुजरात के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों को सीधा लाभ मिलेगा।
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