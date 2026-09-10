पागल कुत्ते का आतंक: अचानक ग्रामीणों पर बोला हमला, छह लोगों को काटकर किया घायल, घेरकर मार डाला कुत्ता

सादाबाद में कुरसंडा क्षेत्र के गांव थलूगढ़ी में बृहस्पतिवार को पागल कुत्ते ने अचानक ग्रामीणों पर हमला बोल दिया। कुत्ते ने रास्ते से गुजर रहे छह लोगों को काटकर घायल कर दिया। आक्रोशित ग्रामीणों ने कुत्ते को घेरकर मार दिया।

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