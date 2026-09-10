हाथरस: गाली-गलौज के विरोध पर किया हमला, तीन लोगों के विरूद्ध मारपीट की रिपोर्ट दर्ज

सहपऊ कोतवाली पुलिस ने गांव तकिया निवासी शबाना पत्नी आमीन खां की तहरीर पर तीन लोगो के विरूद्ध मारपीट की रिपोर्ट दर्ज की है। पीड़िता का कहना है कि उनका पड़ोसी नदीम शराब पीकर गाली-गलौज करता रहता है।

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मंगलवार रात करीब 9:30 बजे चह शराब पीकर आया और उनके घर के सामने गालियां देने लगा। उनके शौहर आमीन ने विरोध किया तो वह उन्हें पीटने लगा। उसके दोनों बेटे इरफान एवं उस्मान भी आ गए। शबाना के बेटे आमिर एवं देवर नूर हसन ने इन लोगों समझाने की कोशिश की, तो आरोपियों ने उन्हें भी पीटा।पिटाई से उनके पति, पुत्र और देवर को काफी चोटें आई हैं। कोतवाली प्रभारी मयंक चौधरी ने बताया कि घायलों का चिकित्सकीय परीक्षण कराया गया है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है।