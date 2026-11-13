गंगा मेले की तैयारियों में जुटे अफसर

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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शनिवार को प्रस्तावित दौरे के लिए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। खुफिया विभाग के साथ डॉग स्क्वाड और बम निरोधक दस्ते को भी सतर्क किया गया है। कार्यक्रम स्थल पर हेलिपैड तैयार कर लिया गया है।

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