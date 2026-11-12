Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hapur News ›   Body of a young man found hanging in a flat in Preet Vihar; suicide suspected

Hapur News: प्रीत विहार में फ्लैट में फंदे से लटका मिला युवक का शव, आत्महत्या की आशंका

Thu, 12 Nov 2026 11:53 PM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Thu, 12 Nov 2026 11:53 PM IST
विज्ञापन
Body of a young man found hanging in a flat in Preet Vihar; suicide suspected
हापुड़। नगर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला प्रीत विहार फेस टू स्थित फ्लैट में बृहस्पतिवार को 34 वर्षीय युवक मोनू (34 वर्षीय) का शव कमरे में फंदे से लटका मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को फंदे से उतारकर मामले की जांच की। फॉरेंसिक टीम ने भी मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए। पुलिस के अनुसार प्रारंभिक जानकारी में गृह कलह में आत्महत्या करना प्रतीत हो रहा है।
विज्ञापन

पुलिस के अनुसार, मोनू पुत्र अशोक मूल रूप से थाना देहात क्षेत्र के मोहल्ला गांव तगासराय का निवासी था। वर्तमान में वह कोतवाली नगर क्षेत्र के प्रीत विहार में सिटी पार्क के पास फ्लैट संख्या 137 में रह रहा था। वह नोएडा में एक निजी कंपनी में कार्य करता था। बृहस्पतिवार को उसका शव फ्लैट के कमरे में पंखे के कुंडे से साड़ी से लटका मिला। काफी देर तक कमरे से बाहर नहीं आने पर आसपास के लोगों ने पुलिस को मामले की सूचना दी।
विज्ञापन

मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। घटना की जानकारी मिलने पर परिजन भी मौके पर पहुंच गए। सीओ दीपक चतुर्वेदी ने बताया कि मृतक शादीशुदा था और गृहक्लेश में आत्महत्या करना प्रतीत हो रहा है। उसकी पत्नी फिलहाल मायके में रह रही थी। इस संबंध में परिजनों से पूछताछ की जाएगी। जो भी तथ्य सामने आते हैं और परिजन तहरीर देते हैं, उस आधार पर मामले में कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed