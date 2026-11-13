हापुड़: गंगा मेले की तैयारियों में जुटे अफसर, आज प्रस्तावित है सीएम योगी का दौरा; अधिकारियों ने किया निरीक्षण

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शनिवार को प्रस्तावित दौरे के लिए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। खुफिया विभाग के साथ डॉग स्क्वाड और बम निरोधक दस्ते को भी सतर्क किया गया है। कार्यक्रम स्थल पर हेलिपैड तैयार कर लिया गया है। एडीजी जोन भानु भास्कर ने मंडलायुक्त भानु चंद्रा और डीआईजी कलानिधि नैथानी के साथ मेले की सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने सुरक्षा इंतजामों, प्रवेश मार्गों और अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लेकर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। फिलहाल गढ़ गंगा खादर क्षेत्र तंबुओं की नगरी में तब्दील होना शुरू हो गया है।

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