VIDEO: श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के उल्लास में डूबे लोग, बीते 15 दिनों से हो रही तैयारी

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श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के उल्लास में लोग डूबे हुए हैं। कोई बाजार में वस्त्र, मुकुट, बांसुरी सहित अन्य पूजन सामग्री की खरीद कर रहा है तो कोई मंदिर में सजावट को अंतिम रूप देने में जुटा हुआ है। मालवीयनगर स्थित राधा कृष्ण मंदिर के महंत कृष्णा दास ने बताया कि जन्माष्टमी की तैयारी यहां पर पिछले 15 दिनों से चल रही है। झांकियां सजाई गई हैं। शुक्रवार को पूरे विधि विधान के साथ जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाएगा। पलक कश्यप और ज्योति ने बताया कि वह लोग कई दिनों से तैयारियों में जुटी हैं। मंदिर परिसर में रंगोली में राधा और श्रीकृष्ण की आकृति उकेरी गई है। वहीं, पुलिस और पीएसी लाइन स्थित मंदिरों में भी तैयारियां अंतिम चरण में हैं। शुक्रवार को धूमधाम से जन्माष्टमी का त्योहार धूमधाम से मनाया जाएगा।

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