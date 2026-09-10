फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Gonda News ›   Arrangements will be reinforced for Kajari Teej

Gonda News: कजरी तीज पर पुख्ता होंगी व्यवस्थाएं

Thu, 10 Sep 2026 12:14 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा Updated Thu, 10 Sep 2026 12:14 AM IST
विज्ञापन
Arrangements will be reinforced for Kajari Teej
पृथ्वीनाथ मंदिर परिसर में कजरी तीज मेले को लेकर तैयारियां परखते सीडीओ दयानंद प्रसाद, सीआरओ रिंक
गोंडा। 13 व 14 सितंबर को कजरी तीज को देखते हुए प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। बुधवार को अधिकारियों ने शहर के दुखहरण नाथ मंदिर और खरगूपुर के पृथ्वीनाथ मंदिर का स्थलीय निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया।
विज्ञापन


डीएम प्रियंका निरंजन के निर्देश पर सीडीओ दयानंद प्रसाद, सीआरओ रिंकी जायसवाल, सिटी मजिस्ट्रेट पंकज वर्मा, एसडीएम सदर जितेंद्र, एएसपी राधेश्याम सहित अन्य अफसरों ने दोनों मंदिरों के साथ कांवड़ मार्गों पर सफाई, प्रकाश, बैरिकेडिंग, पार्किंग और यातायात व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए।
विज्ञापन


सरयू घाट करनैलगंज से पृथ्वीनाथ मंदिर और सरयू घाट से दुखहरण नाथ मंदिर तक मार्ग के किनारे विशेष सफाई कराने को कहा गया है। प्रमुख स्थानों पर कैमरे और मेडिकल कैंप लगाए जाएंगे। भीड़ नियंत्रण के लिए पर्याप्त पुलिस बल तैनात रहेगा और जरूरत के अनुसार यातायात डायवर्जन किया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन


डीएम प्रियंका निरंजन ने कहा कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा, सुविधा और सुगम आवागमन प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सभी व्यवस्थाएं समय से पूरी कर ली जाएं। लापरवाही मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed