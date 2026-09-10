यूपी: गोंडा में व्यापारी की भाला घोंपकर हत्या, दुकान बंद कर घर लौट रहे थे; रास्ते में बाइक सवारों ने रोका
गोंडा में दुकान बंद कर घर लौट रहे व्यापारी विनोद कुमार साहनी पर रास्ते में दस लोगों ने हमला कर दिया। कांता और भाला से गंभीर चोट लगने के बाद लखनऊ में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। पुलिस ने हत्या के मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि अन्य की तलाश जारी है।
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गोंडा में दुकान बंद कर बाइक से घर लौट रहे व्यापारी विनोद कुमार साहनी (45) की बुधवार रात रास्ते में घेरकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने मामले में नामजद दस आरोपियों में से दो को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार हत्या के पीछे सोशल मीडिया पर पोस्ट करने की रंजिश सामने आई है।
रेक्सड़िया मल्लाहन पुरवा गांव निवासी विनोद कुमार साहनी शाहपुर बाजार में बर्तन की दुकान चलाते थे। बुधवार रात करीब आठ बजे वह दुकान बंद कर बाइक से घर लौट रहे थे। लल्लन यादव की दुकान के पास पहुंचते ही चार बाइकों से आए दस लोगों ने उनकी बाइक रोक ली। आरोप है कि हमलावरों ने विनोद को घेरकर पीटना शुरू कर दिया। इसके बाद कांता और भाला से हमला कर दिया।
गंभीर रूप से घायल होकर विनोद सड़क पर गिर पड़े। हमलावर उन्हें मृत समझकर वहां से भाग निकले। हमले के दौरान विनोद ने तीन हमलावरों को पहचान लिया था। परिजन उन्हें पहले सीएचसी ले गए, जहां से मेडिकल कॉलेज गोंडा भेजा गया। हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने उन्हें लखनऊ रेफर कर दिया। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।
मौत के बाद बढ़ी हत्या की धारा
पुलिस के मुताबिक विनोद की तहरीर पर शुभम सिंह उर्फ गोलू, सुभाष सिंह, आकाश सिंह समेत दस लोगों के खिलाफ पहले हमले की प्राथमिकी दर्ज की गई थी। मौत के बाद हत्या की धारा बढ़ाई गई। अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी राधेश्याम राय ने बताया कि विनोद का आरोपियों से सोशल मीडिया पर पोस्ट किए जाने को लेकर विवाद था। पुलिस अधीक्षक अभिषेक ने बताया कि शुभम उर्फ गोलू सिंह और सुभाष सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। अन्य आरोपियों की तलाश में पुलिस टीमें लगाई गई हैं।