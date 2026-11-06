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बायोमेट्रिक के नाम पर वसूली के विरोध में छात्रों ने सौंपा ज्ञापन; VIDEO
पीजी कॉलेज में छात्रवृत्ति के लिए बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के नाम पर अवैध वसूली का आरोप लगाते हुए छात्रों ने शुक्रवार को कलक्ट्रेट में प्रदर्शन किया। दो दिवसीय हस्ताक्षर अभियान के बाद छात्र नेताओं के नेतृत्व में पहुंचे सैकड़ों छात्र-छात्राओं ने प्रशासन से मामले की उच्चस्तरीय जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। 710 छात्रों के हस्ताक्षरयुक्त ज्ञापन के माध्यम से राज्यपाल से हस्तक्षेप की मांग की गई। साथ ही जिलाधिकारी को संबोधित पत्रक सौंपकर कार्रवाई के लिए एक सप्ताह का अल्टीमेटम दिया।
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