Ghazipur News: 11 दुकानों को पटाखों की बिक्री का मिला लाइसेंस

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प्रशासन से अनुमति मिलने के बाद शनिवार से ब्लॉक क्षेत्र के बीआरसी परिसर में पटाखों की अस्थायी दुकानें सज गई हैं। रंग-बिरंगे पटाखों की खरीदारी के लिए सुबह से ही लोगों की भीड़ जुट रही है। खासकर बच्चों और युवाओं में उत्साह दिखाई दे रहा है। बाजार में माचिस बम 20 रुपये, रॉकेट 20 से 40 रुपये, अनार 20 से 100 रुपये, सुतली बम 20 से 50 रुपये और पेंसिल बम करीब 150 रुपये तक में बिक रहे हैं।स्थानीय नागरिक आदित्य, मोहन, कुंदन, महेश, निर्मल और रमेश का कहना है कि पटाखे बेहद ज्वलनशील होते हैं। ऐसे में दुकानों पर अग्निशमन उपकरणों का अभाव चिंता का विषय है। एसडीएम निधि जय ने बताया कि पटाखा बिक्री के लिए कुल 11 अस्थायी लाइसेंस जारी किए गए हैं। सभी दुकानदारों को सुरक्षा मानकों का शत-प्रतिशत पालन करने, अग्निशमन यंत्र अनिवार्य रूप से रखने और सुरक्षित गैलरी मार्ग बनाने के निर्देश दिए गए हैं।