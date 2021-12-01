Ghazipur News: बेदी बनाने गया किशोर कर्मनाशा नदी में डूबा

विज्ञापन



गहमर कोतवाल नंद कुमार तिवारी ने बताया कि देवल गांव निवासी ओमजी सिंह (14) कर्मनाशा घाट पर सुबह परिवार के सदस्यों के साथ पूजा की बेदी बनाने गए थे। वह बेदी बनाने के लिए नदी से मिट्टी व पानी लाने गए थे। इस दौरान पैर फिसलने से वह कर्मनाशा नदी के गहरे पानी में चले गए। जब तक लोग उन्हें बचा पाते, तब तक वह पानी में समा चुके थे। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस छानबीन में जुट गई। स्थानीय गोताखोरों और नाविकों के सहारे खोजबीन शुरू की, लेकिन कहीं पता नहीं चला। किशोर माता-पिता का इकलौता पुत्र था। गहमर कोतवाल नंदकुमार तिवारी ने बताया कि किशोर की तलाश जारी है।

विज्ञापन

सेवराई। गहमर कोतवाली क्षेत्र के देवल कर्मनाशा घाट पर शनिवार की सुबह छठ पूजा के लिए बेदी बनाने के दौरान पानी लाने गया एक किशोर नदी में डूब गया। वह माता-पिता का इकलौता पुत्र था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय गोताखोरों की मदद से तलाश शुरू की, लेकिन देर शाम तक पता नहीं चल सका है।