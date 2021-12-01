Ghazipur News: यंग स्टार–ए की टीम 41 रन से जीती

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एसोसिएशन के अध्यक्ष शाश्वत सिंह ने बताया कि टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए यंग स्टार-ए की टीम 29वें ओवर की पहली गेंद पर 168 रन बनाकर आउट हो गई। टीम की ओर से अजित यादव ने 51 तथा अनिवेश यादव ने 33 रन बनाए।सीपीसी-रेड की तरफ से अंकित दुबे एवं आयुष यादव ने 3-3 तथा भावेश शंकर, अनिल चौहान, पियूष सिंह एवं मनीष बलवंत ने 1-1 विकेट लिया। 169 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी सीपीसी-रेड की टीम 33वें ओवर में 127 रनों पर आउट हो गई। यंग स्टार-ए की तरफ से कप्तान अभिनव सिंह यादव ने 4, वीरभद्र राजभर, डी. सरोज ने 2-2 तथा रोहित वर्मा एवं आशुतोष यादव ने 1-1 विकेट लिया। मैच में स्मृति राय एवं सौरभ ने अंपायर तथा आर्यन और दिव्यांश ने स्कोरर की भूमिका निभाई।