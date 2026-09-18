महिला अपराध और टॉप-10 अपराधियों पर सख्ती के निर्देश, VIDEO

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अपराध नियंत्रण को लेकर पुलिस अधीक्षक डॉ. ईरज राजा ने शुक्रवार को जिले के सभी क्षेत्राधिकारियों और थाना प्रभारियों के साथ अपराध समीक्षा बैठक की। उन्होंने थाना क्षेत्रों में होने वाले अपराधों की प्रकृति और अपराधियों की जानकारी लेते हुए महिला अपराधों, टॉप-10 अपराधियों, गुंडों और माफिया के खिलाफ कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए।

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