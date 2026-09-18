सांसद प्रतिनिधि के घर कांग्रेस ने पहुंचाया यूपीआई वाला तोहफा, VIDEO

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को भाजपा की राज्यसभा सांसद संगीता बलवंत के आवास पहुंचकर सांसद प्रतिनिधि डॉ. अवधेश बिंद को प्रतीकात्मक रूप से यूपीआई वाला तोहफा दिया। कांग्रेस ने यह कार्यक्रम 15 अक्तूबर से 2,000रुपये से अधिक के चुनिंदा व्यापारी यूपीआई लेन-देन पर लागू होने वाले 0.4 प्रतिशत मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) के विरोध में किया।

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