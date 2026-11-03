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देवरिया: डीएम के औचक निरीक्षण में स्कूल से पांच शिक्षक मिले अनुपस्थित
जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी ने मंगलवार को तरकुलवा विकासखंड के चार प्राथमिक विद्यालयों और खंड विकास कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। प्राथमिक विद्यालय पिपरहिया में तीन शिक्षामित्र और दो सहायक अध्यापक अनुपस्थित मिले। डीएम ने बेसिक शिक्षा अधिकारी को उनसे स्पष्टीकरण तलब कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। वहीं, सुबह 10 बजे खंड विकास कार्यालय के निरीक्षण में भी अधिकारी अनुपस्थित पाए गए।
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