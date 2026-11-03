देवरिया: महिलाओं और बालिकाओं को सुरक्षा व सरकारी योजनाओं की दी जानकारी

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देवरिया में मंगलवार को पुलिस अधीक्षक अभिजित आर शंकर के निर्देशन में मिशन शक्ति फेज-6.0 और शक्ति दीदी अभियान चलाया गया। भटनी, खामपार और सलेमपुर समेत विभिन्न थाना क्षेत्रों में पुलिस टीमों ने महिलाओं और बालिकाओं को सुरक्षा, स्वावलंबन और सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूक किया। पंपलेट बांटकर उन्हें पुलिस सहायता के लिए 112, महिला हेल्पलाइन 1090, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 और साइबर हेल्पलाइन 1930 की जानकारी दी गई। एंटी रोमियो और मिशन शक्ति टीमों ने सार्वजनिक व धार्मिक स्थलों पर भी जागरूकता अभियान चलाया।

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