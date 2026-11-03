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देवरिया: दिवाली से पहले पुलिस ने लौटाए 55 लाख के 268 मोबाइल
देवरिया पुलिस की सर्विलांस सेल और एसओजी टीम ने अलग-अलग कंपनियों के 268 गुमशुदा मोबाइल फोन बरामद किए हैं। इनकी कुल कीमत करीब 55 लाख रुपये बताई गई है। मंगलवार को पुलिस अधीक्षक अभिजित आर शंकर ने मोबाइल उनके स्वामियों को सौंपे। बरामद मोबाइल में सबसे अधिक रियलमी के 60, जबकि वीवो और ओप्पो के 50-50 फोन शामिल हैं।
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